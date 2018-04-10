Меркель грудью встала за украинский транзит

Госпожа немецкий канцлер пытается сохранить лицо и перед Россией, и перед Незалежной

Берлин поддерживает Киев в его беспокойстве по поводу строительства газопровода "Северный поток – 2" и возможного прекращения перекачки через территорию Украины российского голубого топлива в недалеком будущем. В Германии считают важным сохранение за Незалежной статуса страны-транзитера. Об этом заявила во вторник, 10 апреля, канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе совместной пресс-конференции с украинским лидером Петром Порошенко в немецкой столице.

"Мы говорили об этой теме, мы приняли во внимание мнения президента Украины по этому вопросу. Мы говорили также с президентом России и выразили смущение Украины. Но, конечно, речь идет о том, что часть газа будет идти через украинскую территорию, то есть транзит через территорию Украины остается важным. Конечно, здесь надо учитывать политический компонент этого вопроса", – цитирует телеканал "112" Меркель.

Буквально накануне в телефонном разговоре с главой России Владимиром Путиным немецкий канцлер подтвердила позиции Москвы и Берлина в отношении "реализации крупного взаимовыгодного проекта в газовой сфере – "Северного потока – 2".

Судя по нынешним ее высказываниям, фрау Меркель отчаянно пытается и не идти против интересов германского бизнеса и потребителей российского газа внутри страны, и задобрить неугомонную, находящуюся на грани дефолта Незалежную, которая без транзита потеряет огромные деньги в кубышку казны.

Как считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, слова Меркель не надо рассматривать так, будто она против "СП–2", канцлер всего лишь говорит о роли Украины.

"А если читать между строк, то вопрос скорее в дальнейшем финансировании страны, потому что Евросоюз не готов быть ее пожизненным спонсором. Это не заявление против проекта, а вопрос к развитию экономики Украины", – подчеркнул эксперт в интервью RT.

Пикин добавил, что, когда начнет функционировать "Северный поток – 2", конечно, останется доля транзита где-то в объеме 15-20 млрд куб. м в год, поскольку для сопредельных с Незалежной государств выгоднее перекачивать газ через украинскую территорию, и это самый оптимальный маршрут.

"Плюс те объемы, которые поставлялись в прошлом году, значительно превышают потенциальные объемы "Северного потока – 2". Так что все равно у украинского транзита остается роль дополнительного газопровода. И в зависимости от спроса эта роль будет либо больше, либо меньше", – отметил Пикин и добавил, что здесь главное – техническое состояние ГТС.

Представители украинского "Нафтогаза", как будто предчувствуя глобальные сдвиги после запуска "СП–2" для оставшейся в наследство Украине от советской эпохи ГТС, чуть ли не каждый день вопиют о надвигающейся катастрофе. Вот и вчера коммерческий директор компании Юрий Витренко в очередной раз предрек, что российский газовый монополист может полностью прекратить перекачку топлива через Незалежную в Европу через пару лет. Об этом сообщает Reuters.

"Весьма вероятно, что в 2020 году транзит через Украину прекратится, при этом "Газпром" сможет выполнять свои минимальные контрактные обязательства", – отметил Витренко.

По его мнению, таким образом Россия хочет "наказать" Украину.

Напомним, что в конце марта Германия выдала Nord Stream 2 все разрешения, необходимые для строительства как морского, так и сухопутного участков газопровода. А 5 апреля проект получил "зеленый свет" от правительства Финляндии для проведения строительных работ в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) страны. Разрешение выдано на 50 лет.

