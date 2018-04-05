"Северный поток -2" опустил Украину на колени перед Европой

Украинцы просят своих партнеров сделать все ради того, чтобы российская газовая труба не дотянулась до ЕС

Депутаты Верховной рады приняли специальное постановление с обращением к международному сообществу "о недопустимости строительства газопровода "Nord Stream 2" и монополии Российской Федерации на газовых рынках мира".

Документ опубликован на сайте украинского парламента. За постановление проголосовали 266 депутатов.

"Реализация проекта "Nord Stream 2" приведет к экономической и политической дестабилизации всей Европы. Ведь эти проекты создадут на газовом рынке Европы абсолютную монополию "Газпрома" – компании, контролируемой правительством Российской Федерации", – говорится в пояснительной записке к постановлению.

В этом случае "Газпром" получит контроль над объемом и ценообразованием всего газового рынка на континенте, а также "физическую возможность вообще отказать в поставках газа" европейским странам, которые сегодня добросовестно покупают у монополиста газ по международным коммерческим контрактам.

"Таким образом, последствия выполнения проекта "Северный поток – 2" выйдут за рамки коммерции и внутренних дел стран ЕС и приведут к экономической и политической дестабилизации всей Европы – а затем и планеты в целом", – подчеркивается в документе.

Учитывая это, украинские депутаты обратились к своим коллегам из Европарламента и национальным правительствам стран – членов Евросоюза с просьбой "сделать все возможное для необратимого запрета" на выполнение проекта.