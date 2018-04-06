Еврочиновники не собираются поддерживать газовый проект

Орган исполнительной власти Евросоюза откажется от поддержки проекта "Северный поток – 2". Такое заявление сделал в пятницу, 6 апреля, глава директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори.

"Мы считаем, что "Северный поток" не содействует диверсификации поставок и диверсификации маршрутов поставки. Соответственно, если он будет построен, он не будет поддержан со стороны ЕС и со стороны ЕК, в частности", – приводит слова чиновника РИА "Новости".

При этом Ристори, выступая перед журналистами в Киеве, особо подчеркнул, что еврообъединение не собирается вводить против России новые санкции в связи с "делом Скрипаля".

Представитель Еврокомиссии также заявил, что Европе важно сохранить диверсификацию путей доставки голубого топлива. "Мы будем поддерживать усилия Украины о проведении переговоров, возможно в трехстороннем формате, о продолжении поставок и транзита газа после окончания действующего договора, то есть после 2019 года. Поэтому будем использовать все каналы для помощи Украине", – сказал Ристори.

Ристори попросили высказаться о судьбе российско-европейского энергетического проекта в связи с очередной попыткой украинских властей помешать строительству газопровода. Накануне, 5 апреля, Верховная рада большинством голосов приняла заявление, в котором депутаты призвали европейские страны противодействовать прокладке трубы.

По мнению украинских парламентариев, европейцы просто обязаны отказаться от участия в подготовке, финансировании или лоббировании проекта. Потому что из-за строительства газопровода утвердится "абсолютная монополия" России на европейском газовом рынке.

В российском парламенте в ответ попытались остудить пыл украинских коллег. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал подобные действия "очередной антироссийской провокацией и попыткой угодить вашингтонским спонсорам, которые постоянно оказывают давление на европейские страны, чтобы препятствовать реализации важнейшего для региона проекта и подмять под себя энергетический рынок Европы".

Впрочем, мнение Киева и отдельных членов Еврокомиссии страны, непосредственно задействованные в проекте, игнорируют. Вчера канцелярия правительства Финляндии сообщила, что кабинет министров выдал проекту "Северный поток – 2" условное разрешение на использование своей исключительной экономической зоны. Это первая, но самая важная фаза выдачи разрешений на проект. Все остальные планируется получить в этом году. По финляндским водам пройдет 374 км газовой трубы.