В Незалежной вспомнили древнегреческую мифологию в связи с прокладкой СП-2

Киев продолжает лить горькие слезы по российскому газу, а также пугать трубой не определившихся в своих предпочтениях европейцев. Ни много ни мало, а именно с троянским конем для Евросоюза сравнил строительство газопровода "Северный поток – 2" председатель правления украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев. Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle в понедельник, 9 апреля.



"Мы, "Нафтогаз", упорно работаем над тем, чтобы объяснить нашим европейским партнерам, почему этот проект противоречит интересам Европы и является так называемым троянским конем, за которого, если он будет построен, европейцам со временем придется серьезно расплачиваться", – стращает Коболев Европу.

По его мнению, запуск международного проекта приведет к расколу в ЕС.

Москва, по разумению украинца, чтобы осуществить строительство газопровода, применит тактику "разделяй и властвуй".

"Господин Путин позвонит в Польшу и скажет: "Хотите получать дешевый газ, как получает Германия? Если вы хотите получить такое же конкурентное преимущество, давайте заодно обсудим и другие вопросы". Потом он позвонит в Словакию, в Венгрию и другие страны Центральной и Восточной Европы. Так он и добьется раскола", – нарисовал удручающее будущее ЕС.

Кроме того, он "разгадал" страшные планы Кремля, за которыми кроется прокладка "Северного потока" и "Турецкого потока" в обход Незалежной. Оказывается, все это для того, что напасть на Украину, а потом с помощью российских танков выйти к границам Польши, Венгрии, Словакии и Румынии. Коболев оценил такое развитие событий для лишенной транзита нэньки аж в 50%.

Между тем он не исключил и более мягкий вариант "задумок" Москвы, коим является экономическое удушение Киева, лишенного транзитной трубы. По его расчетам, Украина потеряет $3 с лишним млрд и "где-то между 2% и 3% ВВП".

Как бы в пику высказываниям Коболева в сегодняшнем телефонном разговоре между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель была подтверждена "позиция России и Германии в отношении реализации крупного взаимовыгодного проекта в газовой сфере – "Северного потока – 2", сообщает сайт Кремля.

И все это несмотря на очередные призывы украинского лидера Петра Порошенко к европейцам о консолидации в деле предотвращения строительства данного газопровода, который он назвал "политической взяткой за лояльность к России". Пан президент считает, что нужно оставить ему транзит, необходимо лишь вложиться в модернизацию ГТС. Так будет дешевле, чем инвестировать в прокладку "СП – 2", уверен он. Ну, и конечно, не забыл об экономической катастрофе для Украины, когда она лишится транзита.

В общем, наша песня хороша, начинай сначала.

