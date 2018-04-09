Ляшко огорошил украинцев женитьбой
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко намерен узаконить отношения со своей гражданской женой Роситой Сайранен, с которой живет уже 20 лет. Данное решение политика возбудило соцсети.
О планах жениться Ляшко заявил в специальном видеоролике, выложив его на странице в Facebook.
"Роситка долго ждала этого момента. Я хочу сказать, что 2 июня мы идем с Роситкой и расписываемся. У нас скоро ребенок расписываться будет, а мы только надумали идти расписываться", – весело сообщил депутат Рады за семейным столом.
"Двадцать лет я думал, расписываться ли нам. Я хотел еще 20 лет подумать, но Росита не дала. Поставила ультиматум: или идем, или думай с другой", – сказал он. Сидящий рядом с ним будущей невесте Ляшко иронично заметил: "Судя по твоей декларации, у тебя все есть, и кольцо, и все у тебя есть, Росита. Мы внимательно читали твою декларацию".
Пользователи кинулись тут же поздравлять радикала, но нашлись и те, кто усмотрел в этом жесте весьма противоречивого депутата элемент старта предвыборной президентской кампании. Напомним, выборы главы Незалежной должны пройти в 2019 году, и зарегистрированный брак в случае успеха позволит Ляшко представлять официально свою "первую леди".
Так, пользователь Лидия Шуфлат написала под постом: "Чего только перед выборами не понапридумываешь". "Когда-то надо сделать серьезный мужской шаг... к женщине", – указал Анатолий Гудис, вероятно, на некие иные предпочтения парламентария.
На резкую смену имиджа политика указал главред сетевого издания PolitRussia.ru Руслан Осташко:
Ляшко решил резко изменить свою жизнь - жениться ))) Даже не представляю, как ему это решение тяжело далось ))) pic.twitter.com/qTwuGOkVK2— Руслан Осташко (@RuslanOstashko) 9 апреля 2018 г.
Некоторые комментаторы допускают, что Ляшко даже сменит политическую ориентацию, чтобы попытаться привлечь пророссийскую или умеренную часть электората. "Еще и гимн России на свадьбе споет", – предположил пользователь под ником "Леня Брежнев", намекая на пристрастие парламентария исполнять песни под караоке, в том числе и на русском языке.
Известный украинский журналист и медиаэксперт Анатолий Шарий напоминает о высоком рейтинге Ляшко среди граждан Незалежной, и это несмотря на обилие компромата на него и членов Радикальной партии, о чем в последнее время часто сообщают местные СМИ.
Так что информация о предстоящей свадьбе может быть лишь пиар-ходом, дабы отвлечь внимание простого электората от коррупционных скандалов, связанных с радикалами.
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