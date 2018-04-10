Украина нападет на Крым в честь юбилея

Киев бросит войска на полуостров в память о значимой исторической дате

Украинские власти продолжают мечтать о том, что им рано или поздно удастся взять Крым штурмом и вернуть полуостров под свой контроль силовым путем. Едва ли не единственным обоснованием осуществимости подобной операции являются исторические параллели. В Незалежной вспоминают, как сто лет назад войска Украинской Народной Республики (УНР) под командованием полковника Болбачана попытались захватить Крым.

После октябрьского переворота 1917 г. провозглашенная в Киеве УНР не сразу заявила о своих претензиях на Крым, пребывая в уверенности, что полуостров – это исконно российская территория, отмечает "Свободная пресса". Однако всего через месяц в условиях революционной неразберихи украинцы решили взять под свой контроль дополнительные территории, в том числе и Таврическую губернию. В январе 1918 г. в Киеве был принят закон, по которому суда и корабли флота бывшей Российской империи на Черном море провозглашались собственностью УНР.

У Берлина были свои виды на Крым. Весной того же года был подписан Брестский мира, по которому Украина отказывалась от претензий на полуостров и флот. Тогда-то Германия и решила прибрать Крым к рукам, где в то время только-только была провозглашена Советская социалистическая республика Тавриды. На республику двинулись три немецкие пехотные дивизии и две кавалерийские бригады общей численностью 30 тысяч человек. Им противостоял необученный отряд из нескольких сотен коммунистов, моряков и рыбаков, вооруженных тачанками и винтовками.

Украинцы решили воспользоваться случаем и под шумок проникнуть в Крым. К германской армии присоединилась 1-я Запорожская дивизия полковника Болбачана численностью 9 тысяч человек, с несколькими бронемашинами и артиллерийскими батареями. Болбачану дали в Киеве секретный приказ опередить немцев и занять Крым раньше.

В какой-то мере ему это удалось. Украинцы самостоятельно заняли Мелитополь, подошли к Перекопскому перешейку, прорвали линию обороны и через два дня захватили Симферополь, почти не встречая сопротивления. После этого немцы опомнились, окружили войско Болбачана и напомнили об условиях Брестского мира. Украинцам выдвинули требование: оружие, транспорт и имущество сдать и налегке убираться на материк. "Храбрые вояки" беспрекословно подчинились и ушли из Крыма без единого выстрела. Точно так же поступили украинские военные в 2014 г. после присоединения полуострова к России.

Именно эту военную операцию Киев приводит в пример современным наследникам Болбачана, требуя от них перехитрить всех и по-быстрому занять Симферополь. Нужно ли говорить, что подобные попытки заранее обречены на провал. Это отлично понимают в украинской армии. Не доходит только до порошенковских пропагандистов.

Здравый смысл настойчиво подсказывает киевским руководителям, что пытаться захватить Крым силой – это очень плохая и совершенно безнадежная идея. Но украинские чиновники к голосу разума не прислушиваются.