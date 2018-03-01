Лидеру Незалежной намекнули о том, что его ждет после потери президентского кресла

Президент Украины Петр Порошенко должен задуматься об уголовной ответственности, которая может его ожидать в момент, когда он лишится власти. К этому призвал главу государства внефракционный депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала NewsOne.

Так он прокомментировал ту часть вчерашней пресс-конференции президента, во время которой Петра Алексеевича спросили, чем он намерен заниматься, если проиграет следующие выборы. Пан Порошенко ответил, что не понимает, о каком варианте "Б" идет речь. По его словам, он "не проиграл еще ни одной избирательной кампании в своей жизни".

На это Мураев заявил: "Я думаю, ему надо думать о варианте "Т", а "Т" означает тюрьма".

Депутат обрисовал перспективы Порошенко в случае проигрыша на президентских выборах 2019 года. По его мнению, "следующая власть поставит точку во всех тех действиях, которые были направлены на разрушение" экономики Украины, "на раздувание конфликта" внутри страны, "на десятки тысяч погибших, разрушенную инфраструктуру и тотальную коррупцию во всех отраслях, которую, по сути, он возглавляет".

Мураев считает, что нынешнее руководство пытается "задавить волю" украинцев. Однако граждане Незалежной вынесут свой "приговор" администрации Порошенко, которую после потери власти "ждет уголовная ответственность".

Президентские и парламентские выборы на Украине запланированы на 2019 год. Между тем разные политические силы требуют досрочных выборов как в Раду, так и главы государства. Например, об этом накануне сказал лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

"По моей информации, президент Украины ежедневно с утра до вечера вместо того, чтобы заботиться о национальных интересах Украины, о повышении благосостояния Украины, проводит совещания в разных конфигурациях, где рассматривается один единственный вопрос: как Петру Порошенко удержаться в президентском кресле и как сохранить власть", – отметил он.

Ляшко убежден, что Петр Алексеевич мечтает провести досрочные перевыборы в Раду, чтобы в нее вошли не менее сотни депутатов от его фракции. Именно эти парламентарии смогут избрать Порошенко премьер-министром в случае, если он не сможет выиграть на президентских выборах 2019 года.

