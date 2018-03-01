В жизнеспособность украинского государства не верят даже его парламентарии

Виктор Балога, депутат Верховной рады Украины, заявил, что в скором времени Незалежная может просто исчезнуть c политической карты мира.

Парламентарий подчеркнул, что власти не проводят значимых реформ для того, чтобы сделать жизнь украинцев лучше. Напротив, изменения, которые происходят в стране, приводят к негативным последствиям.

"Так мы реформы будем делать еще лет 10, чтобы через 40 лет зажить. Через 40 лет не будет, кому потреблять эти блага", –