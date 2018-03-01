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Рада предсказала печальный конец Украине

Фото: GLOBAL LOOK press/Jacob Balzani Loov
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В жизнеспособность украинского государства не верят даже его парламентарии

Виктор Балога, депутат Верховной рады Украины, заявил, что в скором времени Незалежная может просто исчезнуть c политической карты мира.

Парламентарий подчеркнул, что власти не проводят значимых реформ для того, чтобы сделать жизнь украинцев лучше. Напротив, изменения, которые происходят в стране, приводят к негативным последствиям.

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"Так мы реформы будем делать еще лет 10, чтобы через 40 лет зажить. Через 40 лет не будет, кому потреблять эти блага", – 

" target="_blank">рассказал Балога в эфире телеканала NewsOne.

Депутат считает, что если страна продолжит развиваться такими темпами, ее развал неминуем. По словам Балоги, за время президентства Петра Порошенко жизнь простых украинцев ухудшилась в два раза.

Валентина МАЙОРОВА
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