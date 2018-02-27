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Украина проигрывает кори

Фото: GLOBAL LOOK press/Axel Heimken
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В стране нет необходимой вакцины, но чиновники рапортуют о локальных победах над эпидемией

На прошлой неделе в Незалежной было зафиксировано примерно 800 случаев заболевания корью, что чуть меньше, чем в предыдущие семь дней. Об этом сообщил гендиректор госучреждения "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Владимир Курпита.

"За восьмую неделю 2018 года корью заболели 783 человека, из которых 294 взрослых и 489 детей. Это на 5% меньше, чем на предыдущей неделе, и мы можем констатировать, что ситуация с заболеваемостью корью на Украине стабилизировалась", – цитирует Курпиту агентство "Укринформ" во вторник, 27 февраля.

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По его словам, с начала года от осложнений этого заболевания умерли 7 человек – 5 детей и 2 взрослых. Среди умерших один новорожденный в Одесской области, проживший всего несколько часов. Как рассказал чиновник, роженица в период беременности заболела, была госпитализирована, однако самовольно покинула больницу.

В общей сложности в 2018-м корью заболели 5 тысяч 839 человек, из которых 1 тысяча 981 взрослый и 3 тысячи 858 детей. Накануне стало известно, что на фоне такой масштабной эпидемии украинские государственные деятели запретили вакцину против кори из России.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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