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Осквернительница Вечного огня получит от Киева деньги

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
Вердикт ЕСПЧ вызвал возмущение в России

Европейский суд по правам человека обязал власти Украины выплатить Анне Синьковой, осквернившей мемориал Вечного огня в Киеве, компенсацию в размере €4 тысяч.

ЕСПЧ вынес этот вердикт, хотя и принял как правомочные выводы суда по делу об осквернении, сообщает РИА "Новости".

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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что принятое ЕСПЧ решение можно расценить как навязывание легитимизации новых преступлений против мира и человечности. Политик считает, что  вердикт Европейского суда сам является осквернением прав миллионов людей по всему миру, отменяя благодарность тем, кто погиб, сражаясь с фашизмом. "Свобода в демократическом и правовом понимании – это уважение святынь и исполнение законов", – подчеркнула вице-спикер.

Синькова  вместе с несколькими активистами объединения "Братство святого Луки" в 2010 году поджарили яичницу и сосиски на Вечном огне в парке Славы украинской столицы. Печерский районный суд Киева признал ее виновной в надругательстве над могилой и дал ей 3 года условно.

ЕСПЧ единогласно признал, что при аресте и задержании права Синьковой были нарушены и постановил выплатить ей компенсацию за моральный ущерб.


Валентина МАЙОРОВА
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