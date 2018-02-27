Осквернительница Вечного огня получит от Киева деньги
Европейский суд по правам человека обязал власти Украины выплатить Анне Синьковой, осквернившей мемориал Вечного огня в Киеве, компенсацию в размере €4 тысяч.
ЕСПЧ вынес этот вердикт, хотя и принял как правомочные выводы суда по делу об осквернении, сообщает РИА "Новости".
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что принятое ЕСПЧ решение можно расценить как навязывание легитимизации новых преступлений против мира и человечности. Политик считает, что вердикт Европейского суда сам является осквернением прав миллионов людей по всему миру, отменяя благодарность тем, кто погиб, сражаясь с фашизмом. "Свобода в демократическом и правовом понимании – это уважение святынь и исполнение законов", – подчеркнула вице-спикер.
Синькова вместе с несколькими активистами объединения "Братство святого Луки" в 2010 году поджарили яичницу и сосиски на Вечном огне в парке Славы украинской столицы. Печерский районный суд Киева признал ее виновной в надругательстве над могилой и дал ей 3 года условно.
ЕСПЧ единогласно признал, что при аресте и задержании права Синьковой были нарушены и постановил выплатить ей компенсацию за моральный ущерб.
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