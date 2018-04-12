Киевский режим болезненно отреагировал на положительные новости из Финляндии по российской трубе

Украинские власти считают, что выдача разрешений на строительство газопровода "Северный поток – 2" является серьезнейшим ударом по Незалежной, особенно в период, когда майданный Киев не может одолеть сопротивление самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Как заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий, с потерей статуса страны-транзитера увеличатся риски для безопасности всего государства. Его слова приводит "Европейская правда" в четверг, 12 апреля.

"Разрешение на строительство "Северного потока – 2" является мощным ударом по безопасности Украины в то время, когда на фронте погибают ее военные", – сказал Парубий.

По его мнению, газопровод является фактором дестабилизации для всего региона.

"Мы должны добиться замораживания и не допустить реализации этого проекта", – подчеркнул он.

Ранее сегодня Финляндия выдала разрешение на строительство "Северного потока – 2" в ее экономической зоне. До этого Nord Stream 2 получил полный комплект разрешений в Германии.

Встречаясь на днях с украинским лидером Петром Порошенко, канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что "СП-2" не может быть реализован без сохранения Украины как страны-транзитера. Свою мысль немка в очередной раз донесла до общественности после переговоров с премьер-министром Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном.

"Мы также обсуждали проект, который затрагивает обе наши страны, это "Северный поток – 2"… Мы пришли к единому мнению, что здесь с одной стороны речь идет об экономическом проекте, а с другой, он безусловно касается Украины и ее будущего. В этом вопросе мы достигли большого единства в том, что Украина как транзитная страна в дальнейшем также должна играть роль. В этом направлении мы продолжим совместную работу", – цитирует РИА "Новости" Меркель.

Переживания европейских потребителей и киевского постмайданного режима вполне понятны. Впрочем, глава "Газпрома" Алексей Миллер 4 апреля заявил, что после запуска газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" транзит российского топлива по территории Украины сохранится, однако сократится в 10 раз. Напомним, срок контракта отечественного монополиста и украинского "Нафтогаза" на поставку газа в страны ЕС истекает в 2019 году.