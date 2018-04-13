"Северный поток - 2" признали неизбежным
У Копенгагена нет возможности запретить строительство "Северного потока – 2" и лишить "Газпром" новой трубы в Европу. Это признал глава датского правительства Ларс Лёкке Расмуссен.
В ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине он сообщил, что максимум, который может сделать Дания, – это отказаться выдать разрешение на прокладку трубопровода в своих территориальных водах. Тогда российской компании придется думать о новом маршруте газопровода через международные воды. Это потребует времени и, соответственно, затянет реализацию проекта.
Ранее Меркель объявила, что Берлин считает проект нового трубопровода в Европу полезным, но настаивает на том, чтобы "Северный поток – 2" не стал смертным приговором для украинской ГТС. Глава Минэнерго РФ Александр Новак тут же заверил Евросоюз, что Россия не намерена полностью отказываться от транспортировки газа через Украину. Однако объемы транзита, предлагаемые "Газпромом", не устраивают Киев.
В четверг, 12 апреля, разрешение на прокладку трубопровода "Северный поток – 2" в своей экономической зоне выдала Финляндия.
Газопровод, который свяжет Россию и Германию по дну Балтийского моря, планируется запустить в конце 2019 года. Большинство разрешительных документов уже готовы. Против проекта активно выступают Киев, Варшава и Вашингтон. Накануне Майк Помпео, которого прочат на пост нового госсекретаря США, заявил, что проект "Северный поток – 2" не должен быть реализован, поскольку от этого выиграет лично Владимир Путин.
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