Финляндия окончательно согласовала прокладку «Северного потока — 2»

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Правительство Финляндии выдало компании Nord Stream 2 AG второе разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" в финской исключительной экономической зоне. Таким образом, от Финляндии получен полный комплект документов. Об этом говорится в сообщении компании–оператора проекта Nord Stream 2.
По информации компании-оператора проекта, "разрешение было выдано Региональным административным агентством Южной Финляндии в соответствии с Законом о воде". Первое разрешение правительства Финляндии на строительство газопровода в финской ИЭЗ было получено на прошлой неделе.
Германия также выдала компании Nord Stream 2 полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода, сообщила "Газета.Ru".
"Северный поток – 2" – подводный газопровод протяженностью около 1 тыс. 220 км, проходящий через Балтийское море из России в Германию. Около 374 км газопровода пройдет по исключительной экономической зоне Финляндии.
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