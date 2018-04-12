Финляндия окончательно согласовала прокладку «Северного потока — 2»

Nord Stream 2 получила полный комплект документов на строительство газопровода

Правительство Финляндии выдало компании Nord Stream 2 AG второе разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" в финской исключительной экономической зоне. Таким образом, от Финляндии получен полный комплект документов. Об этом говорится в сообщении компании–оператора проекта Nord Stream 2.

По информации компании-оператора проекта, "разрешение было выдано Региональным административным агентством Южной Финляндии в соответствии с Законом о воде". Первое разрешение правительства Финляндии на строительство газопровода в финской ИЭЗ было получено на прошлой неделе.

Германия также выдала компании Nord Stream 2 полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода, сообщила "Газета.Ru".

"Северный поток – 2" – подводный газопровод протяженностью около 1 тыс. 220 км, проходящий через Балтийское море из России в Германию. Около 374 км газопровода пройдет по исключительной экономической зоне Финляндии.