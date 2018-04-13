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Брюссель закрывал глаза на шантаж "Газпрома"

Фото ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов
Старая Европа "сдала" остальных ради собственной выгоды

Россия манипулирует ценами на газ и использует их в качестве механизма политического давления, а Брюссель ее покрывает. Об этом написала британская The Telegraph, ссылаясь на попавшие в ее распоряжение документы.

По данным издания, Германия поддерживает проекты "Газпрома", в том числе "Северный поток – 2", потому что получает газ по $200 за 1 тыс. куб. метров. В то время как с Польши, которая является ярым критиком России, "Газпром" дерет по $350 за 1 тыс. куб. метров.

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Британская газета утверждает, что в Брюсселе знали о том, как "подконтрольный Кремлю газовый гигант" обращается со странами бывшего Варшавского договора, но закрывали на это глаза, чтобы не испортить "уютные соглашения" для Старой Европы. Тем самым ради Москвы Брюссель пошел на нарушение основополагающих принципов Евросоюза, утверждает эксперт по энергетическому праву ЕС, старший научный сотрудник Атлантического совета США, профессор Алан Райли. "Документы вскрыли систематическое злоупотребление доминирующим положением ("Газпрома"), и сделано это явно в политических целях", – подчеркнул он.

На этой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин поддерживает проект "Северный поток – 2", но считает необходимым сохранение газового транзита через территорию Украины. Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что "Газпром" готов перекачивать часть закупаемого европейскими странами голубого топлива по ГТС Незалежной.

Николай ВИКТОРОВ
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