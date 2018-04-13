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Киев выгонит иностранных коллаборантов из-за "Северного потока - 2"

Фото: GLOBAL LOOK press/Stefan Sauer
Глава МВД Незалежной с истерикой набросился на французскую корпорацию

На Украине не должны работать те европейские компании, которые связаны с проектом строительства газопровода "Северный поток – 2". С таким громким заявлением выступил министр внутренних дел Арсен Аваков. Судя по всему, у постмайданных украинских руководителей начинают сдавать нервы – труба в обход Незалежной встала им как кость в горле. Уже дошло до угроз в адрес иностранных участников проекта.

"Мы должны думать и говорить, как мы относимся к тем международным коллаборантам, которые делают вид, что сотрудничество с агрессором является "чуть-чуть и just a business", – цитирует Авакова "Укринформ" в пятницу, 13 апреля.

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Министр тут же указал пальцем на представителей Пятой республики.

"Я не понимаю, как французская компания Engie, с одной стороны, пытается строить у нас гигантскую электростанцию в Чернобыльской зоне – это великолепные инвестиции, хорошие прибыли и хорошо для Украины, – а с другой стороны, как мне коллега министр сказал: "Но они совсем на маленькую долю участвуют в Nord Stream, совсем чуть-чуть". Нам не важно, чуть-чуть или не чуть-чуть наступают на независимость моей страны", – обиженно вопиет Аваков.

По его словам, Engie SA "не может работать с Украиной, если это так".

Французами он не ограничился и добавил, что все вышесказанное касается и других западных компаний. "И пусть это будут великие страны и наши партнеры и друзья, но у нас есть принципы", – резюмировал украинец, не уточнив, как Киев намерен изгонять из Незалежной столь нужных в нынешних отвратительных экономических условиях иностранных инвесторов.

Буквально вчера премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что его страна не может остановить проект "Северный поток – 2", а лишь в состоянии притормозить его осуществление. Хотелось бы понять в связи с этим, какую медвежью услугу Копенгаген оказывает собственному народу.

И в четверг же Финляндия дала окончательные разрешительные документы на строительство "СП-2" в ее экономической зоне, присоединившись к Германии. Осталось получить согласие России, Швеции и Дании.

Чтобы помочь Авакову в деле изгнания из страны неправильных иностранцев или недопуска в экономику Украины, назовем всех участников проекта: само собой разумеется, российский "Газпром" (с ним желательно и транзитную историю покончить), немецкие E.ON, BASF, Wintershall, Uniper, голландские и британские Shell, Wasco Coatings Europe BV, австрийская OMV, французская Engie, чешская NET4Gas, финские Fortum и Wasco, швейцарская Allseas AG, мальтийская Pioneering Spirit, норвежская Kvaerner.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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