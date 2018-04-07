Моряков "Норда" отпустили на свободу

Капитан судна, задержанного украинскими пограничниками, остался под арестом

"Команда, за исключением капитана, находится на свободе. Сейчас они все в Мариуполе. Но им еще необходимо 10 явиться на допрос в СБУ в связи с делом капитана", – сообщила РИА Новости представитель судовладельца - керченского рыбколхоза имени 1 Мая.

По ее словам, моряки "устроены, все у них в порядке". 10 апреля они должны явиться в СБУ и дать показания по уголовному делу, которое возбуждено против капитана "Норда".

Накануне Приморский районный суд Мариуполя назначил членам экипажа сейнера административный штраф по статье "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". В тот же день Херсонский городской суд арестовал до 31 мая капитана судна Владимира Горбенко с возможностью внесения залога.

По словам адвокатов, залог уже уплачен и Горбенко 10 апреля сможет выйти из изолятора временного содержания.

"Норд" 25 марта задержали в Азовском море украинские пограничники. Сейнер отконвоировали в порт Бердянска и выставили у него охрану. Через пять дней украинский суд наложил на него арест.

Капитана обвиняют по статье "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", наказание по которой составляет до пяти лет лишения свободы.