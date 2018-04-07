Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Моряков "Норда" отпустили на свободу

Фото: dpsu.gov.ua
Капитан судна, задержанного украинскими пограничниками, остался под арестом

"Команда, за исключением капитана, находится на свободе. Сейчас они все в Мариуполе. Но им еще необходимо 10 явиться на допрос в СБУ в связи с делом капитана", – сообщила РИА Новости представитель судовладельца - керченского рыбколхоза имени 1 Мая.

По ее словам, моряки "устроены, все у них в порядке". 10 апреля они должны явиться в СБУ и дать показания по уголовному делу, которое возбуждено против капитана "Норда".

По теме

Накануне Приморский районный суд Мариуполя назначил членам экипажа сейнера административный штраф по статье "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". В тот же день Херсонский городской суд арестовал до 31 мая капитана судна Владимира Горбенко с возможностью внесения залога.

По словам адвокатов, залог уже уплачен и Горбенко 10 апреля сможет выйти из изолятора временного содержания.

"Норд" 25 марта задержали в Азовском море украинские пограничники. Сейнер отконвоировали в порт Бердянска и выставили у него охрану. Через пять дней украинский суд наложил на него арест.

Капитана обвиняют по статье "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", наказание по которой составляет до пяти лет лишения свободы.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

США расширили список санкций против России

Они касаются россиян из "кремлевского списка"

"Новичок" завел британцев в Саратовскую область

О доказательствах места происхождения яда англичане вновь умолчали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей