Экипаж "Норда" заблокировали на Украине

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Девять членов экипажа крымского сейнера, накануне отпущенные из-под ареста по решению Приморского райсуда Мариуполя, собирались в ночь на воскресенье вернуться в Россию в дипломатических автомобилях. При себе у них были временные удостоверения для выезда за границу.Однако украинские военные заблокировали в пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области. "Пограничная служба добилась того, чтобы экипаж вышел из автомобилей, после чего на них составили протоколы за попытку незаконного пересечения границы и вернули на территорию Украины", – рассказал РИА Новости представляющий интересы моряков адвокат Владимир Войтюк.
По словам адвоката, моряки будут находиться в Харькове, а после выходных их будут вызывать в суд по составленным протоколам.
Позднее судовладелец сообщил, что украинская сторона гарантировала переход экипажа сейнера через пункт пропуска "Чонгар" на границе с Крымом."В настоящий момент экипаж находится в Харькове в гостинице, отдыхает и отсыпается. Украинская сторона гарантирует переход в Крым через Чонгар по выданным российской стороной команде документам, для обеспечения перехода выделена группа пограничников", – сказала журналистам представитель судовладельца Анна Шевелева.
25 марта крымское рыболовецкое судно "Норд" задержали в Азовском море украинские пограничники. На борту находился экипаж из 10 человек, все – граждане РФ.
Сейнер отконвоировали в порт Бердянска и выставили у него охрану. Через пять дней украинский суд наложил на него арест.В минувшую пятницу девять членов экипажа были отпущены на свободу. Капитан "Норда" Владимир Горбенко остается по арестом. Его обвиняют по статье "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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