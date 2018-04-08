Экипаж "Норда" заблокировали на Украине

Моряков не выпускают в Россию

Девять членов экипажа крымского сейнера, накануне отпущенные из-под ареста по решению Приморского райсуда Мариуполя, собирались в ночь на воскресенье вернуться в Россию в дипломатических автомобилях. При себе у них были временные удостоверения для выезда за границу.

Однако украинские военные заблокировали в пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области. "Пограничная служба добилась того, чтобы экипаж вышел из автомобилей, после чего на них составили протоколы за попытку незаконного пересечения границы и вернули на территорию Украины", – рассказал РИА Новости представляющий интересы моряков адвокат Владимир Войтюк.

По словам адвоката, моряки будут находиться в Харькове, а после выходных их будут вызывать в суд по составленным протоколам.

Позднее судовладелец сообщил, что украинская сторона гарантировала переход экипажа сейнера через пункт пропуска "Чонгар" на границе с Крымом.

"В настоящий момент экипаж находится в Харькове в гостинице, отдыхает и отсыпается. Украинская сторона гарантирует переход в Крым через Чонгар по выданным российской стороной команде документам, для обеспечения перехода выделена группа пограничников", – сказала журналистам представитель судовладельца Анна Шевелева.

25 марта крымское рыболовецкое судно "Норд" задержали в Азовском море украинские пограничники. На борту находился экипаж из 10 человек, все – граждане РФ.

Сейнер отконвоировали в порт Бердянска и выставили у него охрану. Через пять дней украинский суд наложил на него арест.

В минувшую пятницу девять членов экипажа были отпущены на свободу. Капитан "Норда" Владимир Горбенко остается по арестом. Его обвиняют по статье "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.