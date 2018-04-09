Россия выплатит матпомощь бывшим военным ВСУ

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Украинские экс-военнослужащие, ставшие инвалидами во время службы, получат единовременную выплату в качестве материальной помощи. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Как сообщает РИА ФАН, деньги будут адресованы российским гражданам, которые постоянно проживали на полуострове по состоянию на 18 марта 2014 года. Речь идет о тех военных, которые получили инвалидность из-за перенесенной болезни. Также поддержку окажут уволенным из органов безопасности, внутренних дел и Вооруженных сил Украины.
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