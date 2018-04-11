Крымский мост закатали в асфальт

Строители планируют сдать объект к началу курортного сезона

Крымский мост, сдача которого в эксплуатацию намечена на этот год, постепенно приобретает завершенные очертания. Строители приступили к укладке асфальтобетона на автодорожной арке. Кроме того, вдоль моста уже установили фонари.

Укладка асфальтового полотна будет происходить в два этапа, сообщает агентство "Крыминформ" со ссылкой на инфоцентр "Крымский мост". На данный момент нижний слой уже уложен, а верхний будет накатан через несколько дней, после технологического перерыва. Дорожное покрытие на арочном пролете ничем не будет отличаться от остальных участков. Оно будет двухслойным, с общей толщиной 11 сантиметров.

"Площадь асфальтирования на арке относительно небольшая – около 4,5 тыс. кв. метров. Так что на укладку нижнего слоя асфальтобетона мы закладываем примерно пять-шесть часов. Делаем перерыв на два-три дня, после чего точно так же за пять-шесть часов укладываем верхний слой", – сообщил заместитель гендиректора компании "СГМ-Мост" Дмитрий Кондаков.

Благоустройство мостового перехода идет полным ходом. На арочном пролете уже установили 14 мачт наружного освещения. По внешним полосам движения укрепили барьерное ограждение. После того как на арку накатают асфальт, строители смонтируют барьерное ограждение на разделительной полосе.

Кондаков говорит, что трасса Крымского моста заасфальтирована уже на три четверти. Общая готовность полотна, "включая дорожную одежду, деформационные швы и элементы обустройства", достигает 80%. После полного окончания укладки асфальта рабочие бригады приступят к нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков.

Стратегически важный объект находится под усиленной охраной спецслужб. Накануне председатель ФСБ Александр Бортников заверил, что силовики готовы отразить любую попытку нападения на Крымский мост. Контролируется как акватория Керченского пролива, так и воздушное пространство над ней. Защиту моста Бортников назвал одним из приоритетов в совершенствовании общегосударственной системы противодействия террору.

Слова руководителя ведомства стали ответом на новые звучащие с Украины угрозы устроить диверсию или даже нанести ракетный удар, когда по мосту откроется автомобильное движение. Самым вероятным сценарием нападения аналитики считают попытку использовать для удара грузовик, начиненный взрывчаткой. Чтобы предотвратить такой сценарий, на мосту будет функционировать уникальная система безопасности.

Крымский мост через Керченский пролив начали строить в 2015 году. Общая длина перехода составит свыше 19 километров. Стоимость объекта оценивается в 222,5 млрд рублей. К настоящему моменту строители полностью завершили монтаж пролетов автомобильной части Крымского моста и соединили мостовым полотном таманский и керченский берега.

Автомобильное движение по мосту должны были открыть в декабре 2018 г., а железнодорожное – к декабрю 2019 года. Но после недавнего визита на стройплощадку президента РФ Владимира Путина строители пообещали запустить движение транспорта по мосту в мае этого года.