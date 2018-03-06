Охранять Крымский мост доверено боевым водолазам
Защищать Керченский пролив будут боевые водолазы Росгвардии. Об этом во вторник, 6 марта, заявил начальник управления охраны объектов на акваториях ведомства контр-адмирал Андрей Шатаев, пишет "Интерфакс".
"Ближайшей задачей моряков Росгвардии станет обеспечение безопасности строящихся объектов в Керченском проливе. Мы прекрасно понимаем, какое стратегическое значение эти объекты имеют в социально-экономическом развитии Крыма", – сказал Шатаев.
Сегодня в подмосковном Щелково прошел брифинг, посвященный вопросам обеспечения безопасности важных гособъектов на примере морских подразделений. Помимо этого состоялась демонстрация занятия боевой подгруппы водолазов Центра специального назначения "Витязь" Росгвардии.
Боевые пловцы совершили водолазные спуски в пропиленную специальным инструментом полынью, отработали вопросы ориентирования под водой, порядок выхода из нее на полуоткрытую и открытую местность. Потом бойцы провели учение по нейтрализации условного противника на поверхности.
"Первая половина наступившего года у нас проходит под эгидой подготовки к охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности при проведении Чемпионата мира по футболу. У нас есть прекрасный опыт подобной деятельности, полученный на саммите стран АТЭС 2012 года во Владивостоке, Олимпиаде в Сочи в 2014 году, на прошлогоднем Кубке конфедераций по футболу", – цитирует Шатаева пресс-служба Росгвардии.
В январе на сайте госзакупок появилась информация о том, что боевые пловцы Росгвардии получат 30 двусредных специальных автоматов АДС стоимостью 17 млн руб. и столько же автоматов для подводной стрельбы АПС на общую сумму 6,6 млн рублей.
В феврале сообщалось, что за Крымским мостом будут следить, в том числе беспилотники. БПЛА доверят мониторинг подводной, надводной, воздушной обстановки транспортного перехода в рамках антитеррористической и диверсионной угрозы.
КНДР затеяла объединение с Южной Кореей
После десяти лет молчания две соседних страны возобновили диалог
Маньяк в погонах умрет в тюрьме
Новосибирскому убийце вынесли суровый вердикт
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- В США скрывают корабль инопланетян
- В новостной эфир США ворвались инопланетяне
- Общение с пришельцами погубит человечество
Сирия
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- Сирию оставят без интернета
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина