Подводные пловцы готовятся приступить к обороне важнейшего транспортного перехода страны

Защищать Керченский пролив будут боевые водолазы Росгвардии. Об этом во вторник, 6 марта, заявил начальник управления охраны объектов на акваториях ведомства контр-адмирал Андрей Шатаев, пишет "Интерфакс".

"Ближайшей задачей моряков Росгвардии станет обеспечение безопасности строящихся объектов в Керченском проливе. Мы прекрасно понимаем, какое стратегическое значение эти объекты имеют в социально-экономическом развитии Крыма", – сказал Шатаев.

Сегодня в подмосковном Щелково прошел брифинг, посвященный вопросам обеспечения безопасности важных гособъектов на примере морских подразделений. Помимо этого состоялась демонстрация занятия боевой подгруппы водолазов Центра специального назначения "Витязь" Росгвардии.

Боевые пловцы совершили водолазные спуски в пропиленную специальным инструментом полынью, отработали вопросы ориентирования под водой, порядок выхода из нее на полуоткрытую и открытую местность. Потом бойцы провели учение по нейтрализации условного противника на поверхности.

"Первая половина наступившего года у нас проходит под эгидой подготовки к охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности при проведении Чемпионата мира по футболу. У нас есть прекрасный опыт подобной деятельности, полученный на саммите стран АТЭС 2012 года во Владивостоке, Олимпиаде в Сочи в 2014 году, на прошлогоднем Кубке конфедераций по футболу", – цитирует Шатаева пресс-служба Росгвардии.

В январе на сайте госзакупок появилась информация о том, что боевые пловцы Росгвардии получат 30 двусредных специальных автоматов АДС стоимостью 17 млн руб. и столько же автоматов для подводной стрельбы АПС на общую сумму 6,6 млн рублей.

В феврале сообщалось, что за Крымским мостом будут следить, в том числе беспилотники. БПЛА доверят мониторинг подводной, надводной, воздушной обстановки транспортного перехода в рамках антитеррористической и диверсионной угрозы.