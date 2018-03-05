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Крымский мост принесет небывалые перемены

GLOBAL LOOK press/most. life
Новый объект поднимет экономику Керчи, считает глава администрации города

Крымский мост запустят через несколько месяцев, заявил в послании Федеральному собранию президент Путин, подчеркнув тем самым, что строительство объекта опережает график.

Открытие моста отразится не только на жизни полуострова, но и, в частности, благотворно скажется на экономике Керчи – города, который первым будет принимать гостей из материковой России. Об этом в интервью "Национальной службе новостей" сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин. В подтверждение своим словам он привел аналитические прогнозы.

"Самый простой пример – оживают порты, оживают смежные предприятия, грузов будет значительно больше, а их надо обрабатывать и т.д., – уверен политик. – Люди получают зарплаты, тратят их у себя в городе, а это стимул для малого бизнеса. В конечном итоге – это серьезное увеличение поступления налогов в бюджет города. Поэтому Крымский мост – это больше, чем конструкция над Керченским проливом, это самая важная для Керчи артерия, артерия жизни, я бы сказал".

Бороздин отметил, что украинская Керчь была заштатным городом на окраине и получала то же самое продовольствие или другие предметы повседневной жизни по остаточному принципу. "Кстати, это ощущение тупика, как житель Керчи скажу прямо, оно очень глубоко, к сожалению, укоренилось в керчанах за 23 года украинизации, – заявил чиновник. – Я вижу большие задачи перед администрацией Керчи по созданию нового облика города, по формированию комфортной городской среды".

В качестве отправной точки к светлому будущему Керчи глава видит именно грядущее открытие моста. В связи с этим в городской администрации ожидают увеличения потока туристов до 1 миллиона в год. Там уверены, чтобы отдыхающие захотели возвращаться в Керчь снова и снова, необходимо обеспечить комфортное проживание, чистый городской пляж и интересный досуг. "Надо сильно постараться", – подытожил Бороздин. 

К слову, по итогам прошлого года Крым – один из самых излюбленных уголков России для иностранцев. В рейтинг наиболее популярных въездных регионов также вошли Татарстан, Приморье, Кубань и Подмосковье. Такие данные приводит "ТурСтат" с оговоркой, что в этом списке не было Москвы и Санкт-Петербурга. Между тем отмечается, что основную столицу посетили почти 5 миллионов иностранных гостей, а северную – на миллион с лишним меньше. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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