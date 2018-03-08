Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины анонсировал ужесточение санкций за визиты на полуостров

Выступая 7 марта в Варшаве, американский дипломат заявил: "Важно, что США, ЕС, Украина и другие страны не признают российскую аннексию Крыма. Я думаю, что пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу позицию жестче, включая последствия за поездки, торговлю и бизнес-контакты с этой территорией".

По словам Волкера, ситуации с Крымом и Донбассом идентичны. Единственной разницей он назвал то, что на полуострове не ведется регулярных боевых действий с участием украинских войск.

Во время визита в Варшаву Волкер встретился с министром иностранных дел Польши и председателем канцелярии президента. На встречах обсуждался вопрос региональной безопасности и пути урегулирования конфликта в Донбассе, передает " Укринформ ".

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после референдума, более 96% участников которого проголосовали за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией и запрещает въезд, а также открывает уголовное производство в отношении посетивших Крым политиков, общественных и культурных деятелей.