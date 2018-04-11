Украинцев будут хоронить в парках

В Незалежной образовался дефицит мест на кладбищах

И теперь правила, по которым будет проходить погребение умерших, правительство собирается переписать. В Раду уже поступила одна из его инициатив по этому поводу. Ее авторы предложили хоронить покойников в лесопарках и парках культуры.

Проект закона №8248 призван "стимулировать украинцев отдавать предпочтение кремации". Кроме того, в документе вводится понятие "биозахоронение", смысл которого звучит кощунственно по отношению к умершим.

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Под ним подразумевается захоронение тела с использованием биоразлагаемых в течение пяти лет материалов. Это способ не требует установки могильных плит, памятников и самых простых надгробий. При "биозахоронении" может быть установлена только "информационная табличка" об умершем для родственников.

Новое предложение кабмина смотрится дико даже на фоне всех предыдущих его инициатив, заявил РИА ФАН украинский эксперт Денис Гаевский. И самое страшное, что хоронить по "утилизационной технологии" на Украине можно будет не только на кладбищах, где мест в крупных городах страны уже почти не осталось, но и в лесопосадках, а также в парках культуры и отдыха, для чего местные власти должны будут дать разрешение на выделение специальных участков.

Украинцы уже назвали законопроект "верхом цинизма властей" и сказали, что сами по себе такие формулировки являются неуважительными по отношению к обществу и памяти умерших.