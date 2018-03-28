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Украинцев не успевают хоронить

Фото: GLOBAL LOOK press/Camille Gazeau
В Незалежной появилась новая проблема

На Украине после вступления в силу последних изменений в Уголовно-процессуальный кодекс суды не успевают выдавать разрешения на погребение.

Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции страны. "У нас за эти 10 дней зафиксировано 7 тыс.782 факта смерти граждан. Следователями рассмотрено 5 тыс. 849 фактов. В Единый реестр досудебных расследований внесено 1 тыс. 949 фактов. И именно здесь возникают определенные сложности", рассказал заместитель руководителя Нацполиции Виталий Невгад.

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Он уточнил, что в течение суток от судов получено только 794 разрешения на выдачу тел для захоронения, что составляет 41% от общего количества поданных ходатайств. Количество ходатайств в судах будет ежедневно расти. Кроме того, в некоторых регионах невозможно направить представления в суды в вечернее время или в выходные, добавил Невгад.

Проблема возникла из-за того, что согласно вступившим в силу 15 марта изменениям в УПК, суды теперь обязаны выдавать разрешения на проведение всех экспертиз.

Валентина МАЙОРОВА
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