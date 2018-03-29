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Киев обвинил Вашингтон в геноциде

Фото: "Утро"
Украину губят советы США и Международного валютного фонда при принятии новых законов

А выйти из сложившейся ситуации поможет работа большого коллектива с привлечением специалистов, а не лозунги и рассказы политиков. Об этом заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев.

 "Когда принимаются законы, посоветовавшись с "дядей Сэмом" или с МВФ, у нас в стране потом происходит геноцид", – отметил парламентарий. Чтобы избежать правовых коллизий, необходимо работать с профильными экспертами, пояснил он в эфире политического ток-шоу "Украинский формат" на телеканале Newsone.

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Мураев также говорил, что его стране выгодно быть внеблоковым государством, так как она находится между двумя огромными рынками. И Незалежная жила спокойно, пока придерживалась декларации, в которой сказано, что она – нейтральное государство, добавил он.

"Как только вектор Украины начал смещаться в сторону России – мы получили первый Майдан. Как только начали смещаться в сторону Европы – мы получили Донбасс и Крым", – подчеркнул депутат.

Ранее депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский обвинил президента Петра Порошенко и правительство в том, что они заложили Западу независимость Украины. Так парламентарий прокомментировал решение властей страны выслать российских дипломатов на фоне отравления Скрипалей в Великобритании.

"За последнее время наша власть полностью сдала свою независимость в залог и МВФ, и другим международным институтам, и Брюсселю с Вашингтоном", – цитирует Новинского РИА ФАН.  

Алла НИКИТИНА
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