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Евросоюз расследует преступления Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Запад всерьез взялся за президента Украины

Европейский союз и США начали антикоррупционное расследование против Петра Порошенко. В Европе его ведут OLAF, Европейское бюро по борьбе с мошенничеством, и британский офис SFO. О деле против лидера украинцев рассказала Юлия Тимошенко.

Кандидат на пост главы государства сообщила, что расследование начали из-за многолетней коррупции действующего президента, а также его окружения. Более того, Запад побудила к этому неспособность украинских правоохранителей заняться этим вопросом. Свою часть расследования ведут и в США.

"Две структуры, а также суд Кипра приняли к расследованию коррупционные дела не по факту, не какие-то отдельные эпизоды, а конкретно против Петра Порошенко", – цитирует Тимошенко агентство РИА Новости.

Политик выступала на пресс-конференции в Луцке, трансляция которой велась на ее странице в Facebook. Ранее Украину потряс скандал с коррупцией в оборонно-промышленном комплексе, в котором якобы замешано окружение Порошенко. 

Полина ИВАНОВА
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