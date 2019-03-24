В Киеве прогремел взрыв: погиб россиянин

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Гражданина России разыскивали за убийство, совершенное на Украине.
По предварительным данным, причиной ЧП могло стать самодельное взрывное устройство, фрагменты которого нашли в квартире погибшего на проспекте Науки.
Детали происшествия озвучил глава Голосеевского управления полиции Олег Волошин. Личность россиянина уже установили, отметил он.
При обыске полицейские нашли также несколько паспортов разных стран и мобильные телефоны. Видео из квартиры 28-летнего погибшего опубликовано на Youtube-канале киевской полиции.
В ближайшее время может быть заведено уголовное дело.
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