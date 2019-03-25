Украинцы готовятся выращивать огурцы где-то в Польше

В начале января 2020-го контракт между Россией и Украиной на транспортировку голубого топлива закончится. Если стороны не придут к новому соглашению, то Незалежная окажется довольно в трудном положении. По словам депутата Верховной рады Вадима Рабиновича, страна лишится от 3 до 5 миллиардов долларов.

"Страна потеряет территорию для транзита газа и нефти и что с нами будет, на чем будем зарабатывать? Огурцы будем выращивать где-то в Польше?"

– пожаловался политик в эфире телеканала "112 Украина".

Рабинович уверен, что представителям Незалежной в срочном порядке необходимо отправиться в Россию, чтобы договориться с Москвой о дальнейшем транзите газа через свое государство.

Коллеги Рабиновича также считают, что соглашение необходимо продлить. Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук уверен, что двум странам надо создать газотранспортный консорциум, потому что после начала работы "Северного потока – 2" украинская ГТС может оказаться невостребованной.

При этом глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявил о том, что компания готова договориться о прямых поставках голубого топлива напрямую через Украину. И Россия может продавать газ дешевле, так как жители Незалежной находятся в бедственном положении из-за нехватки денег на проживание.