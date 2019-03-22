Вопрос в цене, которая удовлетворит обе стороны

Российский газовый концерн "Газпром" принципиально готов договориться о прокачке голубого топлива напрямую на Украину. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и лидером украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

По словам Миллер, несмотря на согласие, пока преждевременно говорить о том, какая цена устроит компанию, передает ТАСС. Он отметил, что возможен вариант продления действующего контракта о транзите.

В свою очередь, Бойко отметил необходимость заключить договор о прямых поставках энергоносителя, а Медведчук заявил, что Киев для сохранения транзита должен создать вместе с Москвой газотранспортный консорциум.

Однако российский премьер отметил, что с украинской стороны пока не поступало сигналов касательно вопроса продления контракта, передает telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".