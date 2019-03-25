Президент Украины уверен, что сможет одолеть соседнюю страну в случае вооруженного конфликта

Петр Порошенко продолжает, как ему кажется, сеять страх среди россиян различным украинским военным снаряжением, против которого никто не сможет выстоять. На этот раз лидер Незалежной заявил, что при необходимости его армия умело воспользуется против врага неким "смертоносным оружием".

Это таинственное нечто Порошенко передал военным на Хмельнитчине буквально на днях. Однако подробные характеристики устройства, благодаря которому Украина якобы выиграет в случае возможной войны, он раскрывать почему-то не стал. Помимо этого неназванного оружия, Незалежная обладает "новейшими турецкими боевыми беспилотниками, более 420 единицами вооружения и техники".

"Работники оборонной отрасли дали украинским воинам в руки и щит, и меч. Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, при необходимости украинская армия умело воспользуется",

– припугнул Россию Порошенко на своей странице в Facebook.

Президент Незалежной, как передает портал URA.RU, в очередной раз отметил, что соседнее государство является "агрессором" и пообещал, что его страна на этом не остановится, а будет дальше наращивать мощь, чтобы противостоять России.

Тем временем пользователи Сети смеются над загадочным оружием Порошенко, которое якобы уничтожит российскую армию.

"Ящик водки поставил?", "Что, сразу обе катапульты?", "Паникует", "Клоун...", "Щит+меч... осталось добавить смертоносную пращу и будет полный комплект современных военных украинских технологий", "Поросёнок, под смертоносным оружием, понимает свой перегар?" – иронизируют они.