Гражданам будет попросту нечего пить

Через четверть века украинцы могут столкнуться с серьезной нехваткой питьевой воды – возможно, ее даже придется импортировать.

О грозящей стране экологической катастрофе рассказали в эфире телеканала "1+1". Ученые предупреждают, что Днепр может критически обмелеть, а леса на севере Украины заменятся на степи. Специалисты напомнили, что за последние годы без собственных источников воды в Незалежной оказались свыше 800 поселков, а мелкие реки пересыхают.

Эксперты считают, что серьезный вклад в катастрофу вносит неэкономный расход воды гражданами Незалежной: за 35 лет слитой в канализацию жидкости сравняется по объему с Азовским морем, а к 2050 г. Киев начнет импортировать питьевую воду.

Свой вклад в ухудшение экологической обстановки вносит и глобальное изменение климата.

"Обширному региону, прилегающему к Средиземному морю, включая юг Украины и Молдавию, угрожает нарастание засушливости. Ситуация с засухами в этих регионах... будет ухудшаться. А адаптироваться к этому проще там, где экономика сильнее. Проблема водных ресурсов – это одна из ключевых проблем XXI века", –

рассказал РИА "Новости" директор главной геофизической обсерватории Росгидромета имени Воейкова Владимир Катцов. По словам ученого, засухи грозят и югу России: волны жары – продолжительные периоды погоды, опасной для населения, экономики и природных систем – будут становиться продолжительнее и происходить все чаще, предупредил эксперт.

