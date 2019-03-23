В этом уверен действующий президент Незалежной

Петр Порошенко раскритиковал поездку кандидата на пост главы государства Юрия Бойко и Виктора Медведчука, представителей партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", в Россию. Лидеру украинцев не понравилось то, что его коллеги обсуждали с премьер-министром России Дмитрием Медведевым газовый вопрос.

Председатель правительства РФ и политики Украины в своем разговоре затронули пути восстановления экономических связей между соседними государствами.

"Они экономику обсуждают. Они обсуждают как повесить снова Украину на российскую газовую иглу. Они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов и парламентских",

– возмутился Порошенко, выступая в Черновцах.

На переговорах, во время которых поднялась тема газа, присутствовал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Он отметил, сообщает ТАСС, что компания готова рассмотреть возможность напрямую поставлять голубое топливо украинским потребителям.

Позже Медведчук сообщил, что стоимость газа для Незалежной могут снизить на 25%.

Как отмечает "Интерфакс.Украина", президенту страны не нравится и тот факт, что другие кандидаты на пост главы государства готовы встать перед Россией на колени.