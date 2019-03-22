Нагрянувший неожиданно в Москву украинский оппозиционер всполошил всю Незалежную

Чем ближе президентские выборы на Украине, тем больше удивительных кульбитов совершают главные кандидаты на высший пост в стране. Сегодня неожиданным шагом отметился лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко, который объявился в Москве вместе с председателем политсовета объединения Виктором Медведчуком. Да не просто заехал в российскую столицу, а встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером в подмосковной резиденции главы правительства.

Украинцы нагрянули в Россию, чтобы решить вопрос с продолжением транзита нашего газа через территорию Незалежной после 2019 г. и введения в строй "Северного потока – 2". Данный визит накануне выборов, которые должны состояться 31 марта, уже наделал много шума по обе стороны границы.

Так, украинский политолог Елена Дяченко в интервью РИА "Новости" предположила, что приезд в Москву поставит крест на политической карьере Бойко в родной стране "в любом эшелоне", "потому что только что его маркировали как "агента Кремля" и пророссийскую политическую силу".

"Весь негатив, который у общества накопился к России, будет канализирован на персону Бойко", – считает Дяченко.

Весьма витиевато высказался ярый оппонент действующего президента страны Петра Порошенко известный украинский журналист Анатолий Шарий в своем Twitter:

"Самое лучшее, что могла бы сделать Российская власть в разрезе предстоящих украинских выборов – не лезть в них ни под каким соусом вообще, даже не пытаться".

Самое лучшее, что могла бы сделать Российская власть в разрезе предстоящих украинских выборов - не лезть в них ни под каким соусом вообще, даже не пытаться. — Анатолий Шарий (@anatoliisharii) 22 марта 2019 г.

Пользователи разошлись во мнениях на сей счет – одни поддержали позицию блогера, другие не согласились:

"Согласен. У нас просто нет шансов. Слишком сильно одурманены украинцы, и практически нет ни одного политика за Россию. В принципе, нам все равно, кто победит, главное, чтобы он удержал порядок в стране и не превратил страну в гуляй-поле. А там договоримся. Деньги все любят", "Да нафига Бойко туда сам поперся с Медведчуком ? До выборов".



"Так без разницы. Лезть или не лезть. Все едино", "В этом искаженном мире это уже не имеет никакого значения", "А мы что лезем? Вообще пофиг", "А фигле толку? Все равно скажут, что лезли, а на западе будут кивать, грозить пальцем и вводить санкции", "Ну вот, здрасьте! Всем можно, а России нельзя!"

При этом некоторые комментаторы обеспокоились дальнейшей судьбой посланцев братского народа: "Их обратно-то на Украину пустят? Или у нас появилось два новых ростовчанина?"

На этот вопрос ответил телеканалу "112" Медведчук: "Я вам хочу сказать, что я очень часто возвращаюсь после переговоров из Москвы и РФ, я не боялся раньше, не боюсь сегодня, тем более я знаю, что то, чем мы занимаемся с Юрием Бойко, чем занимается наша партия – это все делается в интересах людей".

Здесь необходимо отметить, что, возможно, приезд политиков и не был таким уж неожиданным для украинских СМИ, которые присутствовали на коротком брифинге после переговоров с российской стороной. Журналисты пытались выяснить у Бойко и Медведчука, намерены ли они и дальше приезжать в Россию, дабы решить газовые вопросы. Те подчеркнули, что обязательно это будут делать.

Украинский электорат оказался на перепутье:

"Оооой я ржу... Парашенко наверное рюмку уронил, когда это увидел....﻿", "Не пускайте їх назад в Україну...﻿", "А где можно записаться в агенты Кремля?﻿", "Здали Украйну Московій﻿", "Бойко, не рассказывай людям сказки. Пока Коболев глава Нафтогаза, все эти переговоры не более чем пустая болтовня. Что Коболев будет высылать своей маме в США ? Еще годок Гройсман с Коболевым будут держать "европейские" цены на газ", "Скоро Зеленский поедет".

Очень емко оценил ситуацию с украинскими визитерами и возникший шум вокруг этого российский публицист и политолог Армен Гаспарян в соцсети: "Пошла жара".

