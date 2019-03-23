В возможном конфликте заинтересованы США

Совсем скоро, 31 марта, состоятся выборы президента Украины. Если действующий глава Незалежной Петр Порошенко победит, то он должен будет начать вооруженный конфликт с Россией, чтобы помочь США ее ослабить. В этом уверен политолог Олег Соскин.

Эксперт не исключает такого сценария, по которому выборы на Украине пройдут нечестно, а фальшивые бюллетени гарантируют победу Порошенко, который узурпирует власть. В случае, если лидеру украинцев удастся это провернуть, ему придется заплатить Западу, который закроет на это глаза.

"В случае победы Порошенко должен будет развязать кровавую бойню. Она принесет ему уже не миллиарды, а десятки миллиардов долларов. К тому же Порошенко знает, что США заинтересованы в этой войне. Им важно обессиливать Россию", – заявил Соскин агентству НСН.

За считанные дни до выборов все первые строчки рейтингов занимает Владимир Зеленский. Лишь около 14% украинцев готовы проголосовать за Порошенко.