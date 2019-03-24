За пять лет правления лидер Незалежной довел страну до ручки

Будущие поколения украинцев попали в рабство к международным кредиторам.

Петру Порошенко остается лишь одно – проиграть выборы и на коленях молить о прощении за пять лет горя, нищеты и страданий". С таким заявлением выступили депутаты из "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Члены партии отметили, что экономику Украины посадили на "кредитную капельницу". Разрушены медицина и образование, повышаются тарифы на коммунальные услуги, из страны бегут лучшие граждане.

"Режим разорил пенсионеров, ограбил людей труда и все это время беззастенчиво наживался на разворовывании бюджета. "Коррупция на крови" и премии чиновников за издевательство над людьми и уничтожение экономики – стали визитной карточкой этой власти",

– цитирует заявление сайт телеканала "112".

Попытка наладить диалог с Россией вызывает у власти раздражение – путь к "коррупционной наживе" в этом случае будет перекрыт, подчеркнули депутаты, напомнив о недавнем визите лидера оппозиционной партии Юрия Бойко и главы общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука в Москву. Переговоры с российским премьером Дмитрием Медведевым и главой правления "Газпрома" Алексеем Миллером о транзите газа наделали много шума в Незалежной.

До выборов президента на Украине остаются считанные дни. Они пройдут уже 31 марта. В гонке участвуют 39 кандидатов. Сейчас рейтинг возглавляет шоумен Владимир Зеленский. На второй строчке – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, третьим идет действующий пока глава государства Петр Порошенко.