У команды Порошенко созрел план, как не допустить провала на голосовании 31 марта

Низкие рейтинги действующего президента Петра Порошенко оказались смертельно опасными для мирных граждан самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По данным разведки, команда Порошенко подготовила "подлый план", цель которого – сорвать выборы. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

"Нам доподлинно известно, что подготовленное к открытию в одностороннем порядке КПВВ "Золотое" заминировано, провокационные действия будут проведены после начала пропуска мирных жителей на территорию Луганской народной республики", – рассказал он.

Хуже всего, что украинские спецслужбы перекрывают КПВВ "Станица Луганская" и насильно отправляют граждан на этот новый КПВВ "Золотое", чтобы при необходимости активировать бомбы и получить теракт с огромным количеством жертв. Событие будет представлено как "очередной акт агрессии" со стороны ополченцев, отмечает URA.RU. Это даст возможность Порошенко ввести военное положение, по крайней мере, на части территории страны, и отложить выборы президента.

Еще одна провокация запланирована в отношении сотрудников ОБСЕ, которые мониторят ситуацию в Донбассе на подконтрольной Киеву стороне, отмечает RT со ссылкой на представителя ДНР.

Выборы президента Украины намечены на 31 марта. Среди 39 кандидатов лидирует актер Владимир Зеленский. За ним со значительным отрывом следуют Петр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко.