Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Израненный Донбасс": в Сети появилось страшное видео

Фото: www.globallookpress.com
Шахтерский регион за годы гражданской войны превратился в руины

В интернете опубликована видеоподборка районов Донбасса, где проходили и еще идут на локальном уровне бои между украинскими силовиками и военными подразделениями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Снимки сделаны со спутников. Ролок на своей странице в Facebook разместил украинский журналист Эльдар Сарахман.

"Израненный войной Донбасс. Собрал десятки снапшотов из обновленных Google-карт 2019. ВОПы, блиндажи, опорные пункты на линии разграничения. В местах самых серьезных боевых столкновений в 2014-м воронки от артиллерии заросли сорняками. Но в некоторых зонах они видны до сих пор. Уже не говоря о горячих местах нынешних боев", – написал автор.


Украинские пользователи предложили из этих снимков собрать выставку или напечатать их на майках в виде принтеров. Один из комментариев прозвучал как приговор происходящему: "Я тоже недавно как раз это все рассматривала. И ДАП (Донецкий аэропорт). И в Авдеевке. На промке (на передовой) не осталось почти целых домов".

В августе прошлого года на YouTube-канале "News-Front" было размещено видео, снятое с квадрокоптера, терминала Международного аэропорта "Донецк", разрушенного в ходе боевых действий так называемых украинских "киборгов", которых постмайданный киевский режим использовал для создания пропагандистских сюжетов о непобедимости ВСУ.


На ролике можно увидеть разрушенные здания донецкой воздушной гавани и взлетно-посадочную полосу, на которой до сих пор присутствует уничтоженная техника. А на разбитой вдрызг крыше аэропорта уже взросли кусты...

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Экс-президент Крыма арестован

Политика задержали в центре Симферополя

Названа причина начала третьей мировой

Конфликт вспыхнет после падения одной из стран Востока

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей