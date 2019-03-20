"Израненный Донбасс": в Сети появилось страшное видео

Шахтерский регион за годы гражданской войны превратился в руины

В интернете опубликована видеоподборка районов Донбасса, где проходили и еще идут на локальном уровне бои между украинскими силовиками и военными подразделениями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Снимки сделаны со спутников. Ролок на своей странице в Facebook разместил украинский журналист Эльдар Сарахман.

"Израненный войной Донбасс. Собрал десятки снапшотов из обновленных Google-карт 2019. ВОПы, блиндажи, опорные пункты на линии разграничения. В местах самых серьезных боевых столкновений в 2014-м воронки от артиллерии заросли сорняками. Но в некоторых зонах они видны до сих пор. Уже не говоря о горячих местах нынешних боев", – написал автор.

Украинские пользователи предложили из этих снимков собрать выставку или напечатать их на майках в виде принтеров. Один из комментариев прозвучал как приговор происходящему: "Я тоже недавно как раз это все рассматривала. И ДАП (Донецкий аэропорт). И в Авдеевке. На промке (на передовой) не осталось почти целых домов".

В августе прошлого года на YouTube-канале "News-Front" было размещено видео, снятое с квадрокоптера, терминала Международного аэропорта "Донецк", разрушенного в ходе боевых действий так называемых украинских "киборгов", которых постмайданный киевский режим использовал для создания пропагандистских сюжетов о непобедимости ВСУ.

На ролике можно увидеть разрушенные здания донецкой воздушной гавани и взлетно-посадочную полосу, на которой до сих пор присутствует уничтоженная техника. А на разбитой вдрызг крыше аэропорта уже взросли кусты...

