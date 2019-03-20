Киев в панике: Украина теряет российские деньги и газ

В Незалежной придумали "провокацию" России и готовятся запастись нашим топливом по шею

Киев предчувствует страшное неизбежное для своего газового транзита в конце текущего года, а поэтому с берегов Днепра раздается все больше криков, стонов, ахов и пугающих украинцев и европейцев знамений. Сегодня из Незалежной приходят разноречивые новости о судьбе главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, который то остается у руля компании, то его оттуда вышвыривают. Зато сам он делает громкие заявления о ближайшем будущем ГТС Украины и возможной жизни страны без российского транзита.

По словам Коболева, наш газовый монополист якобы оповещает государства Европы о прекращении доставки голубого топлива через территорию Незалежной.

"Газпром" уже начал официально уведомлять страны, которые граничат с Украиной или находятся в зависимости от нашего транзита, что с начала 2020 года этого транзита не будет", – сказал он в интервью "РБК-Украина".

Коболев заметил, что Киев уже подготовил аргументы для соответствующих переговоров.





"Чтобы подписание договора стало возможным, у нас довольно простая переговорная позиция: "Или "Газпром" подписывает контракт, и тогда вопрос обесценивания ГТС автоматически исчезает из нашего иска, или, извините, но вам придется это компенсировать". Исходя из моего опыта работы с "Газпромом", я уверен, что худшая идея – приходить к ним на переговоры, не имея позиции", – предупредил украинец.

Далее он обрисовал светлое будущее соборной с начала 2020 г., главное – побольше запастись российским газом, который постмайданные вожди упорно называют "европейским" –реверсным.

"Чтобы пройти эту зиму, нам нужно закачать в "подземку" на 3 мkhl куб. газа больше того объема, который мы туда обычно закладываем (порядка 20 млрд куб). Тогда мы скажем: "Россияне снова угрожают провокацией, но Украина газом обеспечена", – размышляет Коболев.

Украинец надеется на помощь Польши и Словакии в вопросе реверса, однако считает, что Киеву нужно иметь в виду, что у этих партнеров может возникнуть дефицит газа. "Мы также работаем над несколькими дополнительными опциями, но это конфиденциальная информация", – добавил председатель правления "Нафтогаза".





При этом он подчеркнул, что при наличии достаточного количества голубого топлива в хранилищах и решении Европы покупать сжиженный газ из США резкое прекращение транзита через Украину может не дать Москве желаемого эффекта, но, наоборот, навредит репутации "Газпрома".

"То есть, закачивая дополнительные три миллиарда, мы как бы покупаем страховку… если у нас этой страховки не будет, и мы будем надеяться на то, что в какой-то момент россияне просто подпишут новый контракт, нам придется очень тяжело", – предупредил Коболев.

Помимо этого, чиновник надеется, что к концу текущего года газопровод "Северный поток – 2" не будет сдан в строй.

В среду, 20 марта, на заседании кабмина должен был решиться вопрос, останется ли Коболев во главе "Нафтогаза". Однако сегодня на правительственное совещание ворвался главный по вилам – лидер "Радикальной партии" и один из кандидатов в президенты Олег Ляшко. Он устроил скандал из-за планов кабмина продлить контракт с Коболевым, обозвав последнего "ворюгой". "Радикал", тыча пальцем в премьер-министра Владимира Гройсмана, заставил того выслушать "глас народа" и в течение десяти минут вещал о том, как нищает народ на фоне высоких цен на ЖКХ и лживых обещаний правительства обеспечить пенсионеров субсидиями.

Пан Ляшко заявил, что его фракция в Верховной раде требует "не продлевать контракт, пока полтора миллиарда гривен премий, которые они себе выписали (руководство "Нафтогаза"), вывели в офшоры, не вернутся на Украину". В ответ пан Гройсман сказал, что Ляшко "меганекультурно поступил со своей неприкосновенностью, позволив себе прервать заседание правительства Украины".

Бывший премьер Незалежной во времена президентства смещенного Виктора Януковича Николай Азаров в Сети назвал такое поведение лидера "радикалов" хамским.

В итоге заседание было сорвано, а судьба Коболева может решиться несколько позже, возможно, 23 марта.