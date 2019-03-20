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Порошенко ввел новые санкции против России

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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Пострадали граждане и других иностранных государств

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совет нацбезопасности и обороны о дополнительных персональных санкциях в отношении России. Соответствующий указ от 19 марта размещен сегодня на сайте СНБО.

Отмечается, что в ограничительные списки вошли физические (848) и юридические (294) лица, которые "были привлечены к процессу строительства транспортного перехода через Керченский пролив; причастны к вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров, а также незаконного содержания украинских моряков".

Под санкции попали те, кто организовывал и способствовал проведению выборов в ДНР и ЛНР, а также в Крыму, кто
"демонстративно" якобы нарушал законодательство Украины относительно въезда/выезда на полуостров, кто распространяет издательскую продукцию "антиукраинского содержания". В черные списки киевского режима вошли граждане и организации, использующие "музейное собрание", которое принадлежит якобы Украине.

"Санкции применены к руководителям Совета Федерации Федерального собрания РФ и депутатов Государственной думы РФ. СНБО Украины также ввел ограничительные меры к отдельным физическим и юридическим лицам, в отношении которых применили санкции ЕС, США и Канада. Также на основании предложений Национального банка Украины продлило санкции к 4 банкам с капиталом государства-агрессора", – говорится в документе.

"Одновременно, в связи с достижением цели введения санкций, по представлению СБУ отменены ограничительные меры в отношении 8 юридических лиц, большинство из которых прекратила хозяйственную деятельность", – утверждается в заявлении.

Комментарий на эти шаги Киева одного из пользователей был краток: "То на испытания беспилотников бежит, то санкции вводит – прямо как вошь на сковороде. Надеюсь что украинский народ найдет в себе силы избавиться от этой жадной марионетки".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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