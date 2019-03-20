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Киев уготовил Донбассу водную блокаду

Фото: www.globallookpress.com
В День дурака в регионе могут отключить насосные станции

Миллионы жителей Донецкой народной республики с 1 апреля могут остаться без водоснабжения. Об этом сегодня предупредила компания "Вода Донбасса", сославшись на соответствующую директиву из Украины.

Уведомления об отключении от электричества от Укринтерэнерго ДТЭК ПЭС – Энергоуголь получили региональные производственные управления Славянское, Покровское, Мариупольское, Часовоярское.

"Критическая ситуация с поставками электроэнергии сложилась по причине отказа энергоснабжающих предприятий в заключении договоров с КП "Компания "Вода Донбасса" из-за имеющейся задолженности в размере 1 млрд гривен", – говорится в сообщении пресс-службы предприятия. 

В результате под угрозой отключения оказались фильтровальные и насосные станции канала Северский Донец-Донбасс – единственного источника водоснабжения Донецкого региона.

"Без воды могут остаться 3 млн. 265 тыс. человек", – отмечается в заявлении.

На предприятии считают, что всему виной "отсутствие механизма по возмещению расходов на электроэнергию по переброске воды в маловодные регионы, убыточные тарифы на территории, неподконтрольной украинской государственной власти, низкий уровень оплаты населением и предприятиями потребленных услуг водоснабжения и водоотведения".

"Вода Донбасса" призывает поскорее найти выход из сложившейся ситуации, иначе регион окажется в тяжелом экономическом и социальном положении.

Канал Северский Донец-Донбасс является главным источником водоснабжения в шахтерском крае. Он обеспечивает водой жителей по обе стороны нынешней линии разграничения воюющих сторон. Как напоминает агентство ДАН, участки водопровода за время боевых действий, которые с разной степени активности ведутся с весны 2014 г., много раз подвергались обстрелам со стороны ВСУ, что приводило к перебоям подачи воды и повреждениям объектов жизнеобеспечения ДНР.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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