Мысли экс-главы Незалежной выдал его защитник

Бывший украинский лидер Виктор Янукович не собирается все время скрываться на чужбине. Он планирует коротать свои дни на родине, которая, как выяснилось, у него одна – это Незалежная. Российского гражданства, несмотря на пребывание в приютившем его государстве, политик Незалежной не имеет.

Намерения экс-президента озвучил его адвокат Виталий Сердюк во время процесса в Оболонском суде Киева, отметив, что у его подзащитного отсутствует российский паспорт, сообщает "РБК-Украина".

"Апелляционные жалобы на приговор Оболонского суда уже были поданы. Он временно пребывает в Российской Федерации. Да, планирует вернуться в Украину",

– рассказал Сердюк. На что служитель Фемиды Владислав Девятко парировал, что Янукович отсидит назначенные ему 13 лет заключения, поскольку вердикт без срока давности.

"Если апелляционный суд признает приговор законным и обоснованным, Вы можете предложить Януковичу добровольно прибыть в Украину и отбыть наказание в виде 13 лет", – заключил председательствующий судья.

Приговор Януковичу был объявлен в конце января. Однако защита осужденного с ним не согласна.

Напомним экс-президент бежал с Украины после импичмента, который объявила ему Верховная рада "за невыполнение своих должностных обязанностей". Он был отправлен в отставку на фоне государственного переворота в феврале 2014 года.



