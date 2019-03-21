Подарок Порошенко армии возмутил украинцев

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Лидер Незалежной Петр Порошенко перестал видеть разницу между собственным кошельком и государственной казной. К такому выводу пришли интернет-пользователи, прочитав сообщение президента о поставках военной техники подразделениям ВСУ.
"Передал нашим военным более 400 единиц вооружения и военной техники, в том числе впервые – беспилотные комплексы оперативно-тактического уровня Bayraktar TB2", – похвалился Порошенко в своем Facebook.
Читателей, приветствующих оснащение армии, возмутила такая постановка вопроса. Президент Украины, как главнокомандующий, обязан заботиться о перевооружении войск, но делает он это не из своего кармана, указали они.
"А одному мне режет фраза "Порошенко передал...", это как? Купил и передал?", – удивился Никита Рубан.
"Не Петя передал, а налогоплательщики. Петя в очередной раз пропиарился", – высказался Дмитрий Давыдов.
"Народ Украины передал на свои деньги. Даже упыри Сталин и Гитлер не говорили "я передал", – поддержал Александр Хара.
"Все правильно. Он все деньги Украины давно считает своими", – сделал вывод Владимир Максимов.
О том, что Украина
закупит 6 турецких беспилотников Bayraktar TB2, стало известно в конце прошлого
года. Среди минусов сделки в Киеве назвали высокую стоимость аппаратов, среди
плюсов – возможность нанести быстрый удар по Донбассу.
Недавно стало известно о крупных хищениях в украинской армии, на которых обогатилось окружение действующего президента. Скандал чуть не привел к импичменту Порошенко, однако в Раде заблокировали эту инициативу.
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