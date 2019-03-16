В Киеве на митинг вышли недовольные Порошенко националисты

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В Киеве участники акции против хищений в оборонной сфере Украины вышли на протесты и отправились к администрации Петра Порошенко.
Сообщается, что на улицах собралось около 2 тысяч активистов. При этом политик сейчас находится в Полтавской области, передает "УНИАН".
Колонну митингующих сопровождает машина с мощной аудиосистемой, из которой звучит патриотическая музыка и призывы: "Свинарчуков Порошенко за решетку".
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