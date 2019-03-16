В Киеве на митинг вышли недовольные Порошенко националисты

Политик успел уехать в другую область перед народным волнением

В Киеве участники акции против хищений в оборонной сфере Украины вышли на протесты и отправились к администрации Петра Порошенко.

Сообщается, что на улицах собралось около 2 тысяч активистов. При этом политик сейчас находится в Полтавской области, передает "УНИАН".

Колонну митингующих сопровождает машина с мощной аудиосистемой, из которой звучит патриотическая музыка и призывы: "Свинарчуков Порошенко за решетку".