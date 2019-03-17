Массовый отъезд людей не является катастрофой

Проблемы в том, что жители Украины уезжают за границу в попытках заработать на пропитание, нет. В этом уверен министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин. По его словам, ничего страшного в сложившейся ситуации нет.

"Украинцы вынуждены покидать Украину, чтобы работать за границей. Это не является катастрофой",

– отметил политик в интервью "Радио Культуры".

При этом он подчеркнул, что происходящее – "мегавызов" для страны, но не стал уточнять, как именно правительство будет решать этот вопрос. Климкин считает, что таким украинцам необходимо разрешить двойное гражданство. По его словам, каждый месяц Незалежную покидают около 100 тыс человек.

По данным Министерства социальной политики Украины, ежегодно на сезонные работы в другие страны отправляются около 9 млн украинцев, и эта цифра постоянно растет. Совсем недавно депутат Верховной рады Нестор Шуфрич жаловался, что покинувшие за последнее время страну 10 млн человек работают на благо других государств. Однако Министерство социальной политики уверяет, что находящиеся за границей люди помогли своим родственникам преодолеть нищету. При этом все больше людей на Украине топят дома дровами, отказываясь от отопления из-за немыслимых тарифов.