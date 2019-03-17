Президент Украины не остановится ни перед чем, чтобы достичь своих целей

Беглый сотрудник украинских спецслужб Сергей Сановский, известный как "киллер" Петра Порошенко, дал громкое интервью. Он заявил о том, что у лидера украинцев есть тайное спецподразделение контрразведки, которое по приказу главы Незалежной решает проблемы, вызванные теми, кто осмелился встать у него на пути.

Сановский рассказал, что существует 8 бойцов, которые знают лишь своего командира. Последний же получает приказы от Порошенко, но через департамент контрразведки СБУ. Экс-"киллер" подчеркнул, что у этих ликвидаторов, который совершают незаконные действия, очень большие функции.

"Как правило, они используются как для провокаций, так и для более серьезных акций: ликвидации, похищение, пытки, увечья",

– сообщил Сановский телеканалу НТВ.

По его словам, бойцы изучают основы ведения допроса, который противоречит всем гуманным нормам, азы наружного наблюдения, а также проходят боевую подготовку. Сановский, как отмечает телеканал, сбежал с этой "службы", и не понаслышке знает о том, что делают с теми, кто решил отказаться от такой жизни.