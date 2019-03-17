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Порошенко вызвал гнев украинцев

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Президента Украины освистали на агитационном собрании с избирателями

Петр Порошенко вместе с супругой Мариной выступил перед своим электоратом 17 марта на Михайловской площади в Киеве. Несмотря на усиленную охрану, которая, впрочем, не предприняла никаких попыток успокоить возмущавшихся, недовольные политикой перекричали действующего главу Незалежной.

"Позор, позор", "Порошенко, пошел прочь", "Мародер",

– орали украинцы, передает агентство РИА Новости.

Сторонникам президента Украины не удалось перекричать противников. Во время встречи Порошенко пообещал жителям страны, что "сделает решительные шаги" по возвращению Крыма и Донбасса, но оговорился, что действовать будет политико-дипломатическим путем, сообщает портал "Украина.ру". Однако, по информации "Интерфакс-Украины", Порошенко заявил, что начнет реализовывать новую ракетную программу и укрепит армию.

Пока же действующий лидер украинцев уступает другому кандидату на пост президента страны Владимиру Зеленскому по всем рейтингам. Выборы пройдут 31 марта. 

Полина ИВАНОВА
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