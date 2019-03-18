Политик использует громкие лозунги, чтобы остаться на второй срок

Президент Украины Петр Порошенко до сих пор надеется, что Крым в скором времени вернется в состав Незалежной. Политик пообещал гражданам, что сразу после выборов, он возвратит полуостров обратно. При этом он даже не сомневается, что останется на второй срок.

По его словам, Крым перейдет к Украине "без торгов и договоренностей", однако о подробностях своего коварного плана глава государства не сообщил.

"И Крым будет возвращен Украине. Мы делаем все возможное, чтобы это было сделано как можно скорее, сразу же после президентских выборов",

– написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Он добавил, что Москва надеется, что если к власти в Незалежной придет новый политик, то он откажется от идеи возвращения Крыма, однако этого не произойдет.

"Моя позиция – не дождутся. Мы освободим Крым", – подчеркнул Петр Порошенко.

Напомним, что Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума, проведенного после госпереворота на Украине.