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Порошенко силой отберет Крым у России

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Политик использует громкие лозунги, чтобы остаться на второй срок

Президент Украины Петр Порошенко до сих пор надеется, что Крым в скором времени вернется в состав Незалежной. Политик пообещал гражданам, что сразу после выборов, он возвратит полуостров обратно. При этом он даже не сомневается, что останется на второй срок.

По его словам, Крым перейдет к Украине "без торгов и договоренностей", однако о подробностях своего коварного плана глава государства не сообщил.

"И Крым будет возвращен Украине. Мы делаем все возможное, чтобы это было сделано как можно скорее, сразу же после президентских выборов",

написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Фото: www.globallookpress.com

Он добавил, что Москва надеется, что если к власти в Незалежной придет новый политик, то он откажется от идеи возвращения Крыма, однако этого не произойдет.

"Моя позиция – не дождутся. Мы освободим Крым", – подчеркнул Петр Порошенко.

Напомним, что Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума, проведенного после госпереворота на Украине.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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