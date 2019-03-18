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Азовское море признали непригодным для купания

Фото: www.globallookpress.com
Туристам рекомендовали держаться подальше от берега

У берегов Азовского моря происходит опаснейшее явление – края разломившейся тектонической плиты наползают друг на друга. Об этом предупредила заведующая отделом природы Мариупольского краеведческого музея Украины Ольга Шакула.

По словам специалиста, из-за геологического разлома на дне моря и у берегов возникают огромные трещины, и в них вместе с водой и песком засасывает все вокруг, включая купающихся людей.

Другая опасность подстерегает туристов, предпочитающих отдыхать "дикарем", пишет украинское издание replyua.net. Любители отдыха на природе разбивают палатки на живописных берегах, не подозревая, что грунт может обрушиться в море.

Фото: www.globallookpress.com

"Каждый год Азовское море забирает у суши несколько метров. Особенно это заметно вблизи высоких берегов, которые постоянно сползают вниз, увлекая за собой даже большие дома", – утверждает эксперт.

При этом там, где берег невысок и море мелкое, купаться тоже не рекомендуется – на отмели засилье бактерий. Так что про Азовское море отдыхающим лучше забыть, намекают украинские СМИ.

Николай ВИКТОРОВ
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