Застеснялась укусить: Тимошенко показала сосиску

Нибиру
- Россия в безопасности: Нибиру нашла новую цель
- Это конец: Нибиру взорвалась
- Уже завтра: Нибиру ничто не остановит
Кандидат в президенты Украины лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поделилась необычным видео: она купила хот-дог на заправке и выложила ролик в Сеть.
"По дороге на Донбасс. Где-то неподалеку Славянска. Любимый хот-дог на заправке", –
написала политик на своей страничке в Instagram. На кадрах видно, как Юлия Владимировна, одетая в элегантное серое пальто, берет в руки внушительных размеров сосиску в багете, подносит ее к губам, а затем, словно застеснявшись, отворачивается.
Демонстрировать на камеру поедание хот-дога Тимошенко не стала. В комментариях подписчики политика умилились ее выходке:
"Ну как девочка,такая славная наша Юля", "Юля прелесть", "Я за Вас! И Китай за Вас!!!)))", "Красуня! Уметь надо быть такой!", "Смачного", "Оооо это вкусно !!!", "Теперь и мне захотелось" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. Пока самые высокие рейтинги демонстрируют Юлия Тимошенко, действующий глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.
Чиновники двух стран тихо решат между собой судьбу островов