Порошенко провозгласил свободу от газовой петли России

Лидер Незалежной наврал электорату с три короба

Украина покончила с энергетической зависимостью от России. Об этом заявил действующий президент страны Петр Порошенко в ходе сегодняшнего визита в Хмельницкую область.

"Мы преодолели газовый шантаж РФ. Вы знаете, это было непросто, газовые соглашения 2009 г. были петлей на шее Украины. Нас заставляли на очень невыгодных условиях покупать ненужный газ для экономики, чтобы дельцы и их партнеры в высоких кабинетах набивали карманы. Теперь с этим покончено", – провозгласил Петр Алексеевич в Twitter.

По его словам, отечественная атомная энергетика даже после провозглашения независимости "длительное время вращалась исключительно в российской орбите", а Москва использовала зависимость Киева "от российских технологий, оборудования, топлива, чтобы шантажировать" не только украинский концерн "Энергоатом", а всю энергетику Незалежной.

Президент считает, что атомная энергетика является гарантом энергобезопасности и развития украинской экономики, всего государства. Поскольку пан Порошенко рвется занять президентское кресло во второй раз, он тут же отметил успехи первого своего срока: в 2014 г. доля электроэнергии, которую генерируют АЭС, в общем производстве составляла 47-48%, а сейчас – уже 54-58%.

"Десятки лет агентура ФСБ, российское лобби в высоких кабинетах тормозили процесс диверсификации, а власть (смещенного президента Виктора) Януковича практически похоронила его.Теперь благодаря сотрудничеству с компанией Westinghouse, Украина стала первой страной в мире,которая осуществила диверсификацию поставок ядерного топлива", – возвестил лидер нации.

Хозяин "Рошена" сообщил, что третий блок Южно-Украинской АЭС в 2018 г. стал первым энергоблоком Незалежной, который заработал исключительно на топливе американской компании.

"Теперь таких блоков уже 6 из 13. Это 46%, почти половина атомной генерации. И процесс диверсификации продолжается. Следующим стратегическим шагом в вопросе поставки топлива должно стать обеспечение украинских АЭС ядерным топливом собственного производства. Речь идет о создании собственного завода по изготовлению ядерного топлива в составе "Энергоатома"", – цитирует пана Порошенко его соцсеть.

Он назвал еще одним шагом "к освобождению от российского шантажа" начатое в 2017-ом строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива для местных АЭС. Работы ведутся благодаря американскому кредиту на сумму $250 млн. Надо полагать, в данном случае никакой удавки на шее Киева нет.

Кроме того, глава соборной поведал о планах реализации еще двух проектов – энергетического моста "Украина – ЕС" и достройки 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС.

"Проект Энергомоста является геополитическим противовесом планам Москвы, который позволит нашим европейским партнерам иметь альтернативный и надежный источник поставок электроэнергии по конкурентным ценам. Иными словами, Украина может стать важным участником энергетической безопасности Европы", – резюмировал пан Порошенко.

Между тем, ярый оппонент нынешнего главы государства, лидер партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук открыл глаза украинцам на реальность с "освобождением" от московской зависимости в вопросах поставок голубого топлива.

"Заявление Порошенко, что мы соскочили с российской газовой иглы, – не более чем популизм. И не более чем объяснение своей политики, что мы отдаляемся от России, и мы делаем все для того, чтобы забыть навсегда Россию, ее продукцию, в данной ситуации – газ", – сказал политик в эфире телеканала "112".

Он разъяснил, почему стоимость на голубое топливо для Киева завышена в последние годы.

"Начнем с того, что на сегодня российский газ, который мы закупаем и называем его швейцарским, словацким, австрийским, польским, венгерским – европейским, это неправда, это лукавство. Мы сегодня покупаем газ, в котором при образовании цены используется формула "Дюссельдорф+". Это немецкий хаб по продаже газа. То есть мы берем цену на газ на "Дюссельдорф+", а к границе Украины это 1500 км. Платим, а потом вкладываем в цену на газ, а потом в цену на тариф для населения вот эту стоимость – $142, добавляем к стоимости того газа, по которому мы там сторговались, не в России", – пояснил круговорот нашего топлива Медведчук.

При этом сам по себе купленный у Европы газ из транзитной трубы не выходит за пределы нэньки.

"Есть такой пункт – Вельке-Капушаны (Словакия – Украина), и он остается на Украине. Он никуда не идет. И почему нам считают цену из Дюссельдорфа, а потом эту цену вкладывают в тариф – это секрет Полишинеля. Потому что это та цена, на которой структуры, завязанные на власть, зарабатывают эти деньги, но отбивают эти деньги на тарифах для граждан Украины. И это уже снижение цены, на $40-42", – объяснил он.

По его мнению, все в Незалежной прекрасно знают, что это именно российский газ, а не какой-то там европейский.

Что касается украинских АЭС, то российская компания "ТВЭЛ" по-прежнему является основным поставщиком топлива для Незалежной. По данным "Интерфакса", по итогам 2018 г. доля закупок Киевом ядерного топлива у "ТВЭЛа" в денежном эквиваленте составила 71,6%, у Westinghouse – 28,4%.

